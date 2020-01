Poraženi Karl Erjavec čez noč odšel iz javnega življenja Primorske novice “Ostajam član stranke Desus in ko me bodo pokopali, bom še vedno član stranke Desus.” Tako čustveno se je Karl Erjavec poslovil od 15-letnega vodenja stranke, ki mu v soboto ni namenila novega predsedniškega mandata. Delegati so s 143 glasovi za novo predsednico Desusa izvolili Aleksandro Pivec, Erjavcu pa so namenili 80 glasov. Erjavec je napovedal, da bo odstopil kot minister za obrambo. Umika se tudi iz javnega življenja.

