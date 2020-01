V Parizu spopadi med rumenimi jopiči in policijo Dnevnik V Parizu se je danes zbralo več tisoč protestnikov gibanja rumeni jopiči, ki protestirajo predvsem zaradi vladnih načrtov pokojninske reforme. Pri tem je prišlo do spopadov med protestniki in policijo, ki je uporabila tudi solzivec. Več kot 30...

Sorodno



Oglasi