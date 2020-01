[Video] V javnost prišli šokantni posnetki policijskega nasilja nad francoskimi protestniki Nova24TV V francoski prestolnici Parizu so aretirali najmanj 59 ljudi, potem, ko je v soboto med rumenimi jopiči in policijo izbruhnil pretep. Protesti so namreč dobili nov zagon na račun vsesplošne stavke proti pokojninski reformi. Na tisoče protivladnih protestnikov je v soboto preplavilo ulice francoske prestolnice in izgovarjalo slogane, s katerimi so grajali obsežne reforme sistema […]

