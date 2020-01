Španci in Hrvati še vedno stoodstotni Primorske novice Rokometaši so v skupini 1 na Dunaju na evropskem prvenstvu odigrali tekme 2. kroga drugega dela. Stoodstotni izkupiček imata še naprej Španija in Hrvaška. Prva je premagala Avstrijo s 30:26, druga pa Nemčijo s 25:24. Belorusija je vpisala prvo zmago, z 28:25 je odpravila Češko.

