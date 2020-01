Četrtošolci in petošolci bodo na petih slovenskih smučiščih lahko smučali brezplačno Primorske novice Učenci četrtih in petih razredov osnovnih šol bodo med 20. in 24. januarjem lahko brezplačno smučali na Krvavcu, Rogli, Mariborskem Pohorju in Cerknem. Akcijo Šolar na smuči bodo smučarski centri skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije, Zavodom za šport RS Planica in policijo letos izpeljali šesto leto zapored.

Sorodno



























Oglasi