S projektom Šolar na smuči so otrokom pričarali zimski nasmeh SiOL.net V Tušu so se pridružili vseslovenskemu projektu Šolar na smuči, ki je v petih letih dan na snegu omogočil že več kot 12.000 otrokom. Letos se bodo novi zimski nasmehi narisali na ustnicah 3000 otrok iz vse Slovenije, ki obiskujejo 4. razred osnovne šole. Skupaj s strokovnimi učitelji in vaditelji bodo na več slovenskih smučiščih, mnogi tudi prvič, spoznali lepote in radosti smučanja.

