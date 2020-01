Pahor v Kobaridu o nacionalni in evropski identiteti Primorske novice Slovenci Videmske pokrajine in Posočja so se včeraj zbrali v Kobaridu na 50. novoletnem srečanju, ki se ga je udeležil tudi predsednik Borut Pahor. Po njegovih besedah je danes naš skupen evropski dom velika priložnost, da v zedinjeni Evropi vsak živi svojo lastno nacionalno identiteto, ob tem pa vsi skupaj gojimo tudi svojo evropsko identiteto.

