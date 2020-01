Minister dr. Cerar na IHRA: Spomin na holokavst je potrebno ohranjati, da se kaj podobnega ne bo več Vlada RS Zunanji minister dr. Miro Cerar se danes v Bruslju udeležuje ministrskega srečanja Mednarodne zveze za spomin na holokavst (IHRA). Ministrsko zasedanje poteka 20 let po sprejemu Stockholmske deklaracije, s katero so se države zavezale k ohranjanju spomina na žrtve holokavsta ter spomina na šest milijona judovskih žrtev in trpljenje milijonov drugih žrtev.

