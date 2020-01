Liverpool preskočil še rdeče vrage in ušel na +16! Sportal Liverpool tudi po 23. krogih angleškega prvenstva ostaja brez prask. V nedeljo je v derbiju na Anfieldu z 2:0 premagal večnega rivala United in drugouvrščenemu Cityju ušel na neulovljivih 16 točk, ob tem pa ima še odigrano tekmo manj. Rdečim sta že 21. zmago v sezoni priborila branilec Virgil van Dijk in Mohamed Salah.

