Mariborčani presenečenje zaključnega pokalnega turnirja 24ur.com Ljubljanski ACH Volley je tretjič zapored osvojil odbojkarsko pokalno lovioriko, skupaj pa je za oranžne zmaje to 12. pokalni naslov. Mariborčani, ki so v polfinalu presenetljivo izločili Calcit Volley, ostajajo pri treh, zadnjega so osvojili v sezoni 2005/2006, a so že z uvrstitvijo v sklepni del pokalnega tekmovanja prijetno presenetili.

