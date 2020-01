Splet nori: Brad in Jennifer znova združena #video SiOL.net Sinoči so v Los Angelesu že 26. podelili nagrade SAG, a v ospredju tokrat niso bili nagrajenci, ne obleke zvezdnic z rdeče preproge. Vso pozornost sta ukradla nekdanja ljubimca Jennifer Aniston in Brad Pitt, katerih srečanje v zakulisju je 'vžgalo' družbena omrežja.

