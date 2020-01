FOTO: Brad Pitt in Jennifer Aniston: prijateljstvo ali več? Svet 24 Da sta nekdanja zakonca Brad Pitt in Jennifer Aniston spet v dobrih prijateljskih odnosih, že dolgo ni več skrivnost, na podelitvi nagrad igralskega ceha (SAG) pa sta svetu pokazala še dotike in klepet.



