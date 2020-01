Na protestih v Bagdadu več tisoč študentov in dijakov Dnevnik Po nočnih spopadih med protestniki in varnostnimi silami v Bagdadu in drugih iraških mestih se je danes protestnikom v središču iraške prestolnice pridružilo na tisoče študentov in dijakov.

