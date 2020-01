Noč v Libanonu so zaznamovali siloviti spopadi med protestniki in policijo. Do spopadov je prišlo tako v libanonski prestolnici Bejrut, kot tudi v ostalih mestih. Policija je bila primorana v rabo vodnih topov in solzivca, na izgrednike so tudi streljali z gumijastimi naboji. Po trditvah opazovalcev gre za največjo eskalacijo nasilja od začetka protivladnih protestov.