Slovenci na ZOI mladih skočili na peto mesto Sportal Zimske olimpijske igre mladih športnikov v starosti do 18 let v olimpijski prestolnici sveta Lozani se prevešajo v sklepni del. V nordijskem centru Les Tuffes v francoskem delu pogorja Jure tik za mejo s Švico je bila danes na sporedu zanimiva mešana moštvena skakalna preizkušnja, v kateri so se znova s petim mestom izkazali slovenski tekmovalci.

