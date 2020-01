Za konec ZOI mladih še ena uvrstitev blizu stopničk Sportal V Lozani se bodo zvečer končale 3. zimske olimpijske igre mladih športnikov v starosti do 18 let, na katerih se je v dveh tednih dogajanja zbralo 1872 mladih tekmovalcev iz 79 držav. Med njimi se je merilo tudi 39 mladih slovenskih športnikov. Slovenci so za konec iger osvojili peto mesto v premierni mešani ekipni tekmi v nordijski kombinaciji.

