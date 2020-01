Pred preiskovalno komisijo tudi nekdanji predsednik in članica uprave NKBM Dnevnik Pred komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM sta pričala nekdanji prvi mož NKBM Robert Senica in članica uprave Sabina Župec Krajnc. Oba sta zatrdila, da so se nepravilnosti pri nadzoru nad pranjem denarja dogajale pred njunim...

Sorodno

Oglasi