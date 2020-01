Domnevno pranje denarja v NKBM: pričala nekdanji predsednik in članica uprave 24ur.com Pred komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM sta pričala nekdanji prvi mož NKBM Robert Senica in članica uprave Sabina Župec Krajnc. Oba sta zatrdila, da so se nepravilnosti pri nadzoru nad pranjem denarja dogajale pred njunim prihodom v banko ter da je bil rok, ki ga je za njihovo odpravo določila Banka Slovenije, prekratek.

