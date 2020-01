Podjetni načrti za Slovensko vojsko: do leta 2035 naj bi imela do 8000 pripadnikov, prejemala pa dva Reporter Ministrstvo za obrambo je včeraj objavilo dolgo napovedovano belo knjigo o obrambi. Dokument med drugim izpostavlja povišanje števila pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske (SV) postopoma na 8000 ter dvig izdatkov za obrambo na dva odstotka BDP do le

Sorodno







Oglasi Omenjeni BDP

Evropska unija

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Karl Erjavec

Aleksandra Pivec

Goran Dragić

Josip Iličić