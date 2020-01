(Ne)uresničljivi načrti z vojaškimi kadri? Primorske novice Do leta 2035 naj bi Slovenska vojska štela 8000 profesionalnih vojakov in 2000 pripadnikov pogodbene sestave. Načrte, zapisane v beli knjigi o obrambi, so predstavili včeraj, glede možnosti njihove uresničitve pa je kar precej dvomov. Na predstavitvi ni bilo obrambnega ministra Karla Erjavca, prav tako ne načelnice generalštaba Alenke Ermenc.

