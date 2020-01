Mrakova in Macarolova četrti po prvem dnevu v Miamiju Primorske novice Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta četrti po prvem dnevu druge tekme svetovnega pokala sezone v morju pred Miamijem. Po osmem in četrtem mestu v uvodnih plovih v razredu 470 imata 12 točk. Vodita evropski prvakinji, Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Tina Mrak

Veronika Macarol Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Goran Dragić

Karl Erjavec

Aleksandra Pivec

Polona Hercog