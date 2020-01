Mrakova in Macarolova v Miamiju nazadovali na sedmo mesto Primorske novice Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol se drugi dan druge tekme svetovnega pokala sezone v morju pred Miamijem nista najbolje znašli. Potem ko sta uvodni dan končali na četrtem mestu, z istim izkupičkom točk kot tretjeuvrščeni Nemki Frederike Löwe in Anna Markfort, sta po današnjih plovih nazadovali na sedmo mesto.

