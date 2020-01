Sodelavca, prijatelja, Novomeščana in oba krkaša iz obrata Beta v Šentjerneju. To sta Andrej Avsec in Andrej Bajc, tudi najboljša predlagatelja na področju množične inventivne dejavnosti lanskega leta v novomeški Krki. Na četrtkovem srečanju sta povedala, da ju združuje ljubezen do elektronike, skupaj ali posamično pa sta tako podjetju predlagala že več kot 30 izboljšav. Zaradi ene od njih sta bi ...