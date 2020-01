Gasilci so imeli včeraj v jutranjih urah polne roke dela. Ob 9.53 uri je v naselju Birna vas, občina Sevnica, zagorel gospodarski objekt. Gasilci PGD Sevnica, Šentjanž, Krmelj in Tržišče so požar pogasili, preprečili širitev požara in objekt pregledali s termovizijsko kamero. Vzrok požara še ni znan. preberite več » ...