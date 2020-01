Vlomilec med begom padel in se poškodoval SiOL.net Policiste so v nedeljo ob 19.26 obvestili o vlomu v eno od stanovanjskih hiš v Ajševici. Pri pregledovanju okolice so policisti izsledili domnevnega vlomilca, ki je padel pod brežino in obležal na hrbtu. Reševalci so ga oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

