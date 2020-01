Neroden vlomilec je v temi padel pod brežino Primorske novice Novogoriški policisti so v nedeljo zvečer prijeli vlomilca v hišo na Ajševici. Iz nje sicer ni odnesel ničesar, se je pa pri begu pred policisti, ki so ga v bližini hiše hitro izsledili, poškodoval. Pri padcu si je poškodoval nogo in glavo, zato se zdravi v bolnišnici.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Aleksandra Pivec

Marjan Šarec

Zoran Janković