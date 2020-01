Drevova in Tiršek športnika leta med invalidi Dnevnik Najboljša športnika leta 2019 med invalidi sta strelec Franček Gorazd Tiršek in gluha smučarka Anja Drev. Med ekipami si je naslov najboljše priborila ekipa v showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne. Nagrade so podelili danes na slavnostni...

