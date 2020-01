Lani najboljša Tiršek in Drevova Ekipa Najboljša športnika leta 2019 med invalidi sta strelec Franček Gorazd Tiršek in gluha smučarka Anja Drev. Med ekipami si je naslov najboljše priborila ekipa v showdownu, namiznem tenisu za slepe in slabovidne.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno







Oglasi