Odvetniki princa Harryja grozijo s pravnim ukrepanjem proti paparacem Delo Poudarili so, da so fotografije Meghan, na katerih nosi sina Archieja in sprehaja svoja psa, posneli fotografi, ki so se skrivali v grmovju in so vohunili za njo. Par je pripravljen tudi pravno ukrepati.

