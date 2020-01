Harry in Meghan ne bosta več uporabljala nazivov “kraljeva visokost” Primorske novice Princ Harry in njegova soproga Meghan ne bosta več uporabljala svojih nazivov "kraljeva visokost" in ne bosta več prejemala javnega denarja za opravljanje kraljevih dolžnosti, so v soboto sporočili iz Buckinghamske palače. Par prav tako ne bo več uradno predstavljal kraljice Elizabete II.

