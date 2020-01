Izredna novica iz Britanije: Meghan in Harry ob kraljeva naziva in ob denar #video SiOL.net Iz britanskega kraljevega dvora prihaja novica, da skladno z umikom od opravljanja kraljevih dolžnosti Meghan Markle in princ Harry ne bosta več uporabljala svojih uradnih kraljevih nazivov. In ker se ne bosta več udeleževala uradnih dogodkov, tudi plačila za to ne bosta več prejemala.

Sorodno



Oglasi Omenjeni princ Harry Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Aleksandra Pivec

Meta Hrovat

Rok Marguč

Domen Prevc