Harry in Meghan bosta brez kraljevega naziva in javnega denarja 24ur.com Princ Harry in Meghan Markle več ne bosta uporabljala kraljevega naziva, ne bosta upravičena do javnega denarja, vrniti pa bosta morala tudi skoraj tri milijone evrov davkoplačevalskega denarja, s katerim sta obnovila svoj britanski dom.

