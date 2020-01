Arsenal z igralcem manj do točke na Stamford Bridgeu, Aguero junak Cityja 24ur.com Po dnevu premora so na Otoku odigrali 24. krog angleškega prvenstva. Manchester City se je veselil zmage proti Sheffield Unitedu, zadel je izjemni Sergio Aguero (0:1). Chelsea in Arsenal sta si v derbiju razdelila točke (2:2), topničarji so vse od 26. minute imeli na zelenici igralca manj.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Arsenal

Chelsea

Manchester City Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matej Tonin

Aleksandra Pivec

Karl Erjavec

Ljudmila Novak