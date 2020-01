Včeraj so policisti Policijske postaje Kočevje pri 31-letnemu osumljencu pri kontroli prometa v vozilu našli in zasegli okoli 50 gramov snovi, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja-rastlina. V nadaljevanju je bila pri osumljencu opravljena hišna preiskava, kjer je bilo zasežene še okoli 350 gramov zeleno rjavo posušene rastline, precizna tehtnica, vakumirni stroj in ...