Pijani 33-letnik v nakupovalnem središču grozil s pištolo Večer Krški policisti so posredovali v nakupovalnem središču v Krškem, kjer naj bi pijan moški s pištolo grozil dvema oškodovancema. Na kraju so prijeli 33-letnega osumljenca, mu zasegli pištolo z naboji in ga odpeljali v prostore za pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Sorodno

























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Aljaž Bedene

Aleksandra Pivec

Jakov Fak

Karl Erjavec