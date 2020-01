V nakupovalnem središču grozil s pištolo 24ur.com 33-letnik je v nakupovalnem središču v Krškem stopil do oškodovanca, vanju nameril s pištolo in jima grozil, da ju bo ubil. Oškodovanca sta pobegnila in poklicala policiste, ki so osumljenca prijeli in ga kazensko ovadili.

