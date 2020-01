Na nekoliko spremenjeni Pokljuki vrvež, v četrtek gre čisto zares Sportal Danes se je z uradnimi treningi začel program na šesti postaji letošnjega svetovnega biatlonskega pokala. Na Pokljuki je že pravi vrvež, za tekme, ki jih bo Rudno polje gostilo od četrtka do nedelje, je prijavljenih več kot 300 tekmovalk in tekmovalcev, v Slovenijo je z njimi pripotovalo še 350 ljudi, ki sestavljajo podporni bataljon trenerjev, serviserjev in tako naprej. Četrtek že prinaša prvo t...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Jakov Fak

Lip Bled Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Janez Janša

Polona Hercog

Igor Zorčič