Naši biatlonci zdravi in pripravljeni na boj, Pokljuka pa jih je pričakala spremenjena #video Sportal "Doma se želimo predstaviti v najboljši luči," obljubljajo v slovenski biatlonski reprezentanci pred tekmami svetovnega pokala, ki jih bo od četrtka do nedelje gostila Pokljuka. Jakov Fak, Klemen Bauer in druščina v tej sezoni z dosežki (še) niso navdušili, a sta omenjena ob pomoči Mihe Dovžana in Roka Tršana nekaj zelo solidnih izidov dosegla v štafetnih nastopih. Dekleta še lovijo tiste izmuzlji...

