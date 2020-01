Želja biatlonk so točke Gorenjski glas Na tekmah svetovnega pokala na Pokljuki se bodo danes pomerila dekleta. V slovenski reprezentanci si želijo, da bi prav na domačem prizorišču prvič v zimi pritekla do točk. Trenerka Andreja Mali pravi, da so pripravljena na boj, in upa, da bodo...

