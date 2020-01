Slovenski nogometni prvoligaš Rudar iz Velenja je v svoje vrste pripeljal novega branilca. To je 29-letni Hrvat Dino Škvorc, ki je nazadnje igral za madžarski Honved. Z Velenjčani je podpisal pogodbo do konca sezone, so sporočili iz velenjskega kolektiva.



