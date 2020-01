Na Primorskem bo danes do 12 stopinj Celzija SiOL.net Danes bo pretežno jasno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali pa nizka oblačnost, ki se lahko na severovzhodu zadržuje večji del dneva. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Goran Dragić

Karl Erjavec

Aljaž Bedene

Borut Pahor