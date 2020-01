Vreme: Oblačno z občasnimi rahlimi padavinami Dnevnik Danes bo oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do okoli 10 stopinj Celzija.

