Mačkovšek: Slovenci, pridite v Stockholm. Hrvatov bo 10.000! 24ur.com Rokometaši so že pred sklepnim dejanjem v Stockholmu presegli cilje na evropskem prvenstvu. V skupinskem delu v Göteborgu niso naredili napake, v drugem delu v Malmöju so si izborili polfinale in najbolj prestižne tekme za odličja ter se prebili v kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu. V polfinalu jih čaka Španija.

