Vranješ po uvrstitvi v polfinale: To je bil najboljši poraz v mojem življenju Sportal Slovenski rokometaši so se po dolgih 16 letih drugič v zgodovini prebili v polfinale evropskega prvenstva. Nazadnje jim je to uspelo leta 2004, ko so na domačih tleh osvojili srebrno odličje. Slovenci so na zadnji tekmi glavnega dela morali priznati premoč Norveški (33:30), a so si že pred tem ob pomoči Portugalske zagotovili mesto med najboljšimi štirimi reprezentancami v Evropi. "Z besedami ne m...

Sorodno





























































































Oglasi