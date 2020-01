Evropske velikanke brez milosti do slovenskih prvakinj zurnal24.si Odbojkarice Nove KBM Branika so v 4. krogu lige prvakinj v skupini B doživele četrti poraz. Na gostovanju pri drugouvrščeni ekipi VakifBank iz Istanbula so izgubile z 0:3 (-15, -11, -10).

Sorodno



Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Milan Mandarić

Jakov Fak

Klemen Bauer

Marjan Šarec

Alenka Bratušek