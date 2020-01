Madžarke pod slovensko taktirko premočne za Calcit Sportal Odbojkarice Calcit Volley so že na prvi tekmi osmine finala pokala Challenge v Kamniku klonile proti madžarski ekipi Bekescsabai, ki jo uspešno vodi Vasja Samec Lipicer. Madžarske so se v zadnjem času zelo okrepile, vlogo favoritinj pa so gladko potrdile že na prvi tekmi.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Madžarska

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Milan Mandarić

Luka Dončić

Miro Cerar

Marjan Šarec

Zoran Predin