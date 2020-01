Izolirali deset mest, v Pekingu in Hongkongu odpovedali večje javne dogodke 24ur.com Na območju province Hubei, ki predstavlja žarišče izbruha novega koronavirusa in šteje prek 20 milijonov prebivalcev, oblasti nadaljujejo z izolacijo mest - omejitve potovanj sedaj veljajo v skupno desetih mestih na območju. Okužbo z virusom so doslej potrdili pri 830 ljudi, 26 jih je umrlo, od tega dva izven province Hubei.

