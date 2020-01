Kitajci po svetu vstopajo v leto podgane in 'velikih sprememb' 24ur.com Kitajci po vsem svetu praznujejo novo leto po lunarnem koledarju in vstopajo v znamenje podgane, ki naj bi po kitajskem horoskopu prineslo velike spremembe. Praznovanje, ko se na pot poda na milijone Kitajcev, pa letos poteka v senci izbruha novega virusa, ki se širi po Kitajski in tudi po svetu.

