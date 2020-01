Mrakova in Macarolova po dnevu brez jadranja ostali tretji Primorske novice Četrti dan svetovnega pokala v jadranju v morju pred Miamijem zaradi spremenljivega vetra in neurja ni bilo tekmovanj. Tina Mrak in Veronika Macarol sta v razredu 470 ostali na tretjem mestu. Nanj sta napredovali po prvem in drugem mestu po tretjem dnevu tekmovanja in sta tako pred sobotno regato za medalje v zelo dobrem položaju.

