Roger Fedrer po drami do zmage v tretjem krogu Melbourna, šok za Sereno in Naomi Ekipa Odprto prvenstvo Avstralije v tenisu je danes postreglo z nekaj presenečenji in že v 3. krogu poskrbelo za dramatičen razplet uvodnega turnirja za veliki slam v sezoni. Od nadaljevanja sta se poslovili branilka naslova Naomi Osaka in prva zvezdnica Serena Williams, Caroline Wozniacki je končala kariero, Roger Federer se je za las izognil izpadu.



